Konya'da 2 gol var, kazanan yok

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

KONYA'DA KARŞILIKLI GOLLER

Çaykur Rizespor'un golü 45+2'de Samet Akaydin, Konyaspor'un golü 66. dakikada penaltıdan Umut Nayir ile geldi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Çağdaş Atan'ın Konyaspor'u 16 puana, Recep Uçar'ın Çaykur Rizespor'u ise 15 puana yükseldi. Süper Lig'in bir sonraki maçında Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Kayserispor, Eyüpspor'u konuk edecek.