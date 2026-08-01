Konya Basket Kadın Takımı'nın ana isim sponsoru MCT Technic oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekibi Konya Basket'in ana isim sponsoru MCT Technic oldu.

Konya Basket ile MCT Technic arasında gerçekleştirilen imza törenine Konya Basket Kulübü Başkanı Ahmet Gürsel Oğuz, yönetim kurulu üyeleri Ali İhsan Tuğ ve Sami Kart ile MCT Technic Kurucusu Hacı Yılmaz katıldı.

Hacı Yılmaz, sporun toplumsal gelişimin önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek kadın basketboluna katkı sağlayacak bu işbirliğinin Konya Basket ve Türk sporu adına başarılı sonuçlar doğurmasını temenni ettiğini söyledi.

Ahmet Gürsel Oğuz ise MCT Technic'in desteğinin kulübün hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir güç sağlayacağını vurgulayarak sponsorluğun her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA