Konuya açıklık getirildi! Fenerbahçe'den Anthony Nwakaeme söylentilerine yanıt - Haberler

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Konuya açıklık getirildi! Fenerbahçe'den Anthony Nwakaeme söylentilerine yanıt

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe, resmi hesabı üzerinden Trabzonspor ile yollarını ayıran Anthony Nwakaeme ile ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe Kulübü, oyuncuyla hiçbir ilgilerinin olmadığını belirtti.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertliler, transfer dönemine de hızlı başladı. Birçok isimle anılan Fenerbahçe, bu isimlerinden biri olan Anthony Nwakaeme konusuna açıklık getirdi.

"TRANSFER GİRİŞİMİ OLMAMIŞTIR"

Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından, Trabzonspor'dan ayrılan tecrübeli kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme ile ilgilenmediklerini belirterek: Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Konuya açıklık getirildi! Fenerbahçe'den Anthony Nwakaeme açıklaması

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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