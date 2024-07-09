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Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi

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Geçtiğimiz sezon 5 Ağustos'ta başlayan Süper Lig fikstür çekiminin 18 Temmuz'da yapılması, ve bu sezon 9 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig fikstür çekiminin TFF seçimlerinden önce 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek olması futbolseverler tarafından büyük eleştiri aldı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki var.

Geçtiğimiz sezon oldukça gergin günlerin yaşanması sonucu Süper Lig kulüpleri tarafından defalarca kez istifaya davet edilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yine gündem olmaya devam ediyor.

FİKSTÜR ÇEKİMİ SEÇİMLERDEN ÖNCE YAPILACAK

18 Temmuz'da yapılacak olan TFF Başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı henüz belli olmayan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, yine eleştiri oklarının hedefinde. Geçtiğimiz sezon 5 Ağustos'ta başlayan Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz'da yapılırken, bu sezon 9 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig fikstür çekiminin TFF seçimlerinden önce 11 Temmuz'da yapılacak olması futbolseverlerden büyük eleştiri aldı.

TARAFTARLAR ATEŞ PÜSKÜRÜYOR

Sosyal medyada Mehmet Büyükekşi'ye sert eleştirilerde bulunan futbolseverler, fikstür çekiminin Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinden önce gerçekleştirilecek olmasının yanlış olduğunu savunan binlerce yorum yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

okan kara:

Şikeli maç ayarlıyor

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Sendikalı Değil Harranlı:

Gider ayak 6s kurtarma derdinde hala fikstürü ayarlayımda gidiyim bari demiş :)

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Ali Ekber Sokarski:

sen gideceğini sanıyorsun ,TFF başkanlığına devam edecek öyle yada böyle bunu kabullenmek zorundasınız .

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