Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi

Geçtiğimiz sezon oldukça gergin günlerin yaşanması sonucu Süper Lig kulüpleri tarafından defalarca kez istifaya davet edilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yine gündem olmaya devam ediyor.

FİKSTÜR ÇEKİMİ SEÇİMLERDEN ÖNCE YAPILACAK

18 Temmuz'da yapılacak olan TFF Başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı henüz belli olmayan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, yine eleştiri oklarının hedefinde. Geçtiğimiz sezon 5 Ağustos'ta başlayan Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz'da yapılırken, bu sezon 9 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig fikstür çekiminin TFF seçimlerinden önce 11 Temmuz'da yapılacak olması futbolseverlerden büyük eleştiri aldı.

TARAFTARLAR ATEŞ PÜSKÜRÜYOR

Sosyal medyada Mehmet Büyükekşi'ye sert eleştirilerde bulunan futbolseverler, fikstür çekiminin Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinden önce gerçekleştirilecek olmasının yanlış olduğunu savunan binlerce yorum yaptı.