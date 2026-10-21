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Konferans Ligi'nde yarın 18 maç oynanacak, Trabzonspor Hearts'ı ağırlayacak

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UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın 18 maç oynanacak. Organizasyonda mücadele eden tek Türk takımı Trabzonspor, evinde İskoçya'nın Hearts ekibiyle saat 19.45'te karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın 18 maç oynanacak.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, evinde İskoç ekibi Hearts ile saat 19.45'te karşı karşıya gelecek.

Ligde tamamı yarın oynanacak ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

17.30 Kairat (Kazakistan)-Panathinaikos (Yunanistan)

19.45 Trabzonspor-Hearts (İskoçya)

19.45 Getafe (İspanya)-Lugano (İsviçre)

19.45 Iberia (Gürcistan)-Mjallby (İsveç)

19.45 Inter Escaldes (Andorra)-Universitatea Craiova (Romanya)

19.45 Jablonec (Çekya)-Brighton (İngiltere)

19.45 Kauno Zalgiris (Litvanya)-Brann (Norveç)

19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Kopenhag (Danimarka)

19.45 Nordsjaelland (Danimarka)-CSKA Sofya (Bulgaristan)

19.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Riga (Letonya)

22.00 Aarhus (Danimarka)-Egnatia (Arnavutluk)

22.00 Ajax (Hollanda)-Atalanta (İtalya)

22.00 Borac (Bosna Hersek)-KuPS Kuopio (Finlandiya)

22.00 Braga (Portekiz)-Gent (Belçika)

22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Twente (Hollanda)

22.00 Midtjylland (Danimarka)-Sint-Truidense (Belçika)

22.00 Monaco (Fransa)-Freiburg (Almanya)

22.00 Thun (İsviçre)-Hajduk Split (Hırvatistan)

Kaynak: AA
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