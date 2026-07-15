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Futbol: UEFA Konferans Ligi

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UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanş maçlarında Malisheva, Vllaznia'yı 5-0 yenerek; Liepaja ise Decic'i 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçlarına 2 karşılaşmayla devam edildi.

Müsabakaların sonucunda Malisheva ve Liepaja bir üst tura yükseldi.

Konferans Ligi'nde bugün oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

Malisheva (Kosova)-Vllaznia (Arnavutluk): 5-0 (1-2)

Decic (Karadağ)-Liepaja (Letonya): 1-2 (0-1)

Kaynak: AA / Can Öcal
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