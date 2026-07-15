Futbol: UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanş maçlarında Malisheva, Vllaznia'yı 5-0 yenerek; Liepaja ise Decic'i 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçlarına 2 karşılaşmayla devam edildi.
Müsabakaların sonucunda Malisheva ve Liepaja bir üst tura yükseldi.
Konferans Ligi'nde bugün oynanan maçların sonuçları şu şekilde:
Malisheva (Kosova)-Vllaznia (Arnavutluk): 5-0 (1-2)
Decic (Karadağ)-Liepaja (Letonya): 1-2 (0-1)
Kaynak: AA / Can Öcal