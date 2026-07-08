Futbol: UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi birinci eleme turu ilk maçlarında 3 karşılaşma oynandı; Connah's Quay-Ballkani ve Differdange-Ilves 0-0 biterken, Zire Torpedo Kutaisi'yi 3-0 yendi.
UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçlarına oynanan 3 müsabakayla devam edildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şu şekilde:
Connah's Quay (Galler)-Ballkani (Kosova): 0-0
Differdange (Lüksemburg)-Ilves (Finlandiya): 0-0
Zire (Azerbaycan)-Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 3-0
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat