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Futbol: UEFA Konferans Ligi

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UEFA Konferans Ligi birinci eleme turu ilk maçlarında 3 karşılaşma oynandı; Connah's Quay-Ballkani ve Differdange-Ilves 0-0 biterken, Zire Torpedo Kutaisi'yi 3-0 yendi.

UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçlarına oynanan 3 müsabakayla devam edildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şu şekilde:

Connah's Quay (Galler)-Ballkani (Kosova): 0-0

Differdange (Lüksemburg)-Ilves (Finlandiya): 0-0

Zire (Azerbaycan)-Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 3-0

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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