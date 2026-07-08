Futbol: UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçlarına oynanan 3 müsabakayla devam edildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şu şekilde:

Connah's Quay (Galler)-Ballkani (Kosova): 0-0

Differdange (Lüksemburg)-Ilves (Finlandiya): 0-0

Zire (Azerbaycan)-Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 3-0