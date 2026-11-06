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Konferans Ligi'nde 3. hafta 9 maçla tamamlandı, Trabzonspor 6 puanla 12. sırada kaldı

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UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftası 9 maçla tamamlandı. Kauno Zalgiris'i 3-0 yenen Lugano 9 puan ve averajla haftayı zirvede bitirirken, ligdeki tek Türk temsilcisi Trabzonspor 6 puanla 12. sırada yer aldı.

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftası, 9 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının üçüncü haftasında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

Kauno Zalgiris'i 3-0 yenen Lugano, 9 puan ve averajla haftayı zirvede bitirdi. Ligdeki tek Türk temsilcisi Trabzonspor ise 6 puanla 12. sırayı aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Monaco (Fransa)-Nordsjaelland (Danimarka): 2-0

Kopenhag (Danimarka)-Iberia (Gürcistan): 2-1

Panathinaikos (Yunanistan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-1

Lugano (İsviçre)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 3-0

Getafe (İspanya)-Brighton (İngiltere): 0-1

Twente (Hollanda)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1

Sint-Truidense (Belçika)-Brann (Norveç): 1-1

Universitatea Craiova (Romanya)-Egnatia (Arnavutluk): 2-0

Riga (Letonya)-Jablonec (Çekya): 1-1

Kaynak: AA
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