Haberler

Kolombiya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Galatasaraylı stoper Davinson Sanchez de kadroda yer alırken, takım K Grubu'nda Özbekistan, Demokratik Kongo ve Portekiz ile mücadele edecek.

Kolombiya Milli Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez de kadroda yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'na kısa bir süre kala turnuvada mücadele edecek ülkeler kadrosunu açıklamaya devam ediyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın da milli takım kadrosu belli oldu.

Galatasaray ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki stoper Davinson Sanchez de listede yer aldı.

Kolombiya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda boy göstereceği kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional)

Defans: Davinson Sanchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)

Orta Saha: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodriguez (Minnesota United)

Forvet: Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Camilo Hernandez (Real Betis), Luis Diaz (Bayern Munich), Luis Suarez (Sporting CP), Carlos Andrés Gmez (Vasco da Gama), Jhon Cordoba (Krasnodar)

Kolombiya, 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan, Demokratik Kongo ve Portekiz ile K Grubu'nda mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var

Trump'tan 6 ülkeye "İran" çağrısı! Türkiye'nın imzalaması imkansız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü

İlk transferi Süper Lig'den!
Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı

Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti

Tarihi sezon! On yıllarca süren şampiyonluk hasretlerini bitirdiler
Erzurum'da dereye düşen çocuk boğuldu

Cansız bedenini çoban buldu
Öğrenciler, Bilgi Üniversitesi'nin yeniden açılmasını kampüste kutladı

Bilgi Üniversitesi'nin kampüsü festival alanına döndü
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira

Süper starın tek bir öğününün ücreti dudak uçuklattı
Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Aç gözlülüğü sonu oldu! Fındık bahçesinde kan donduran ölüm