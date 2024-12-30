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Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun'un yeni takımı

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Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Takım, tecrübeli golcü Serdar Dursun'u transfer listesine ekledi. Akdeniz ekibi, Alanyaspor'da oynayan Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ligin ilk yarısının bitimiyle transfer çalışmalarını hızlandırırken tecrübeli golcü Serdar Dursun'u gündemine aldı.

RADARA ALDILAR

İleri uca takviye yapmak isteyen Karadeniz ekibi, Alanyaspor'un tecrübeli golcüsü Serdar Dursun'u gündemine aldı. Serdar'ın Akdeniz ekibiyle 2026'ya kadar kontratı var.

SKOR ÜRETEMEDİ

Fatih Karagümrük'ten transfer olduğu Alanyaspor ile toplamda 12 maça çıkan Serdar Dursun, söz konusu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı veremedi.

Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun'un yeni takımı
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

2.lig'te bile oynaması mucizeyken Fener'de oynadı.

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Haber YorumlarıKaya Suleyman:

Amatörde iş yapar

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

rizeye gittiğinde de birşey yapamaz.iyi bir forvet değil ama fb de forma giyme etiketi ile devam etti.zaten alanyadan ayrıldıktan sonra sezonu rizede tamamlar,sonrasında 2.ligde kafaya oynayan bir takımda futbol hayatına devam eder.

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Haber YorumlarıMelih Kerim :

Karadeniz ekibi olacaktı

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