Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun'un yeni takımı
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Takım, tecrübeli golcü Serdar Dursun'u transfer listesine ekledi. Akdeniz ekibi, Alanyaspor'da oynayan Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ligin ilk yarısının bitimiyle transfer çalışmalarını hızlandırırken tecrübeli golcü Serdar Dursun'u gündemine aldı.
RADARA ALDILAR
İleri uca takviye yapmak isteyen Karadeniz ekibi, Alanyaspor'un tecrübeli golcüsü Serdar Dursun'u gündemine aldı. Serdar'ın Akdeniz ekibiyle 2026'ya kadar kontratı var.
SKOR ÜRETEMEDİ
Fatih Karagümrük'ten transfer olduğu Alanyaspor ile toplamda 12 maça çıkan Serdar Dursun, söz konusu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı veremedi.