Koldere FK'da Rıdvan Türküler dönemi başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koldere FK'da Rıdvan Türküler dönemi başladı

Koldere FK'da Rıdvan Türküler dönemi başladı

Manisa'nın yetiştirdiği tecrübeli teknik adamlardan biri olan Rıdvan Türküler Manisa 1. Amatör Küme'nin köklü kulüplerinden Koldere FK ile anlaştı.

 - Güncelleme:

Manisa'nın yetiştirdiği tecrübeli teknik adamlardan biri olan Rıdvan Türküler Manisa 1. Amatör Küme'nin köklü kulüplerinden Koldere FK ile anlaştı. 53 yaşındaki teknik adam 16 yıl sonra yeniden Koldere FK'ya dönmenin heyecanı ve gururunu yaşadığını söyledi.

Manisa'nın yetiştirdiği en önemli teknik adamlardan biri olan ve Ege Bölgesinin de yakından tanıdığı 53 yaşındaki Teknik Direktör Rıdvan Türküler Manisa 1. Amatör Küme ekiplerinden Koldere FK ile 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardı.

Koldere FK Başkanı Sedat Gümüşgönül ve yönetim kurulu üyelerinin görüştüğü Rıdvan Türküler Koldere FK'nın yeni teknik direktörü oldu. Koldere FK'nın transferden sorumlu Başkan Yardımcısı Hüsrev Mete, "Kulübümüzü, camiamızı, Manisamızı ve özellikle Ege futbolunu yakından tanıyan, geçmiş dönemlerde Koldere FK'ya hizmet etmiş olan Rıdvan hocamızla anlaşmış bulunmaktayız. Hedefimiz belli. İnşallah her iki taraf için hayırlı olur ve sonunda şampiyon olan Koldere FK olur." dedi.

Tecrübeli teknik direktör Rıdvan Türküler ise, "Yeni heyecan, yeni duygular, yepyeni bir anlayış, sevgi, saygı, birliktelik, aidat duygusu ve aile ortamı içerisinde inşallah hep birlikte başaracağız. Yeşil beyazlı ekiple anlaşmaktan dolayı mutluyum. Geçmişte 2 farklı dönemde görev yaptığım, güzel dostluklarımızın olduğu Koldere Futbol kulübüne 16 yıl sonra dönmek gerçekten heyecan ve gurur verici. Her iki taraf için hedef ve düşünceler aynı. İnşallah hep birlikte güzel işlere imza atacağız. Manisa amatör futbol camiasında hedefe ulaşmak için çok çalışan, mücadele gücü yüksek, karakterli oyuncu gurubuyla zevk veren gerçek bir aile ortamı içerisinde keyifle izlenen bir takım olacağız. Hayırlı olsun. Biriz beraberiz biz gerçek güzel bir aileyiz. Yeni sezon tüm amatör futbol camiasına hayırlı olsun. Kazasız belasız sakatlıksız skor ve sonuçlar ne olursa olsun centilmenlik ruhuna yakışır bir şekilde olsun. Kazanan Koldere FK ailesi ve Manisa amatör futbolu olsun." diye konuştu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Koldere Futbol Manisa Ege Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title