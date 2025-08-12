Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu

Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Güncelleme:
Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor, Türkiye'nin önde gelen restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında BursaRay'ın Karaman İstasyonu, 2 yıl boyunca 'Karaman Köfteci Yusuf İstasyonu' adıyla hizmet verecek.

Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor, şehirle bütünleşen marka değerini güçlendirmek adına dikkat çekici bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf ile yapılan anlaşma kapsamında BursaRay Karaman İstasyonu'nun adı değiştiriliyor.

2 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Kulübün resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre Köfteci Yusuf ile sponsorluk konusunda anlaşmaya varıldı. Varılan anlaşma kapsamında BursaRay Karaman Metro İstasyonunun ismi 2 yıl süresince "Karaman Köfteci Yusuf İstasyonu" olarak değiştirilecek.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz ile Köfteci Yusuf arasında önemli bir iş birliğine imza atıldı. Anlaşma kapsamında, BursaRay Karaman İstasyonu'nun ismi 2 yıl süreyle "Karaman Köfteci Yusuf İstasyonu" olarak değiştirilecek. Katkılarından dolayı Köfteci Yusuf ailesine teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Arif İnanç:

Bu sponsorluk paralarını özel hesaplarından vermeliler. Bşr açıklama bile yapma ihtiyacınız yok. Devlete verilen vergiden masraf adı altında nı okuyor ne okuyor herkes bilsin. Sonra Mehmet Şimşek dşye birisi gelip emekliye maaş yok diyebiliyorsa bunlar açıklanmalı. Artık kabak tadı verdi. Gerçekten sinir sistemini boDunuz herkesin ekonomi ekibi olarak. Nereden katılırsabız katılın şahsınıza bu memlekette kimse vekil bile yapmaz. İşte ancak öyle güçlü olan yerlerde 1. Sıraya koyulur o mevki olur.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
