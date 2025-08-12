Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu

Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor, şehirle bütünleşen marka değerini güçlendirmek adına dikkat çekici bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf ile yapılan anlaşma kapsamında BursaRay Karaman İstasyonu'nun adı değiştiriliyor.

2 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Kulübün resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre Köfteci Yusuf ile sponsorluk konusunda anlaşmaya varıldı. Varılan anlaşma kapsamında BursaRay Karaman Metro İstasyonunun ismi 2 yıl süresince "Karaman Köfteci Yusuf İstasyonu" olarak değiştirilecek.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz ile Köfteci Yusuf arasında önemli bir iş birliğine imza atıldı. Anlaşma kapsamında, BursaRay Karaman İstasyonu'nun ismi 2 yıl süreyle "Karaman Köfteci Yusuf İstasyonu" olarak değiştirilecek. Katkılarından dolayı Köfteci Yusuf ailesine teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.