Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Kocası ile kendi ekran fotoğraflarını karşılaştıran bir kadının "Asla Beşiktaşlı bir erkekle evlenmeyin, çünkü hiçbir zaman ilk aşkı olamıyorsunuz" sözleri viral olurken, Beşiktaş taraftarlığı üzerine esprili tartışmaları da beraberinde getirdi.
- Bir kadın sosyal medyada paylaştığı videoda 'Asla Beşiktaşlı bir erkekle evlenmeyin' dedi.
- Kadın, Beşiktaşlı erkeklerle evlenilmemesi gerektiğini çünkü 'hiçbir zaman ilk aşkı olamıyorsunuz' diyerek açıkladı.
- Video, Beşiktaş taraftarlarının kulübe bağlılığını esprili bir şekilde ele alarak sosyal medyada tartışma yarattı.
Sosyal medyada paylaşılan bir video, Beşiktaş taraftarlığını merkezine alan sözlerle kısa sürede gündem yarattı. Bir kadının Beşiktaşlı erkeklerle ilgili yaptığı yorum, özellikle futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.
"ASLA EVLENMEYİN"
Paylaşımda yer alan videoda kadın, "Asla Beşiktaşlı bir erkekle evlenmeyin. Çünkü hiçbir zaman ilk aşkı olamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya kullanıcıları arasında esprili tartışmalara yol açan video, kimi kullanıcılar tarafından mizah olarak değerlendirilirken, kimi Beşiktaşlı taraftarlar ise kulübe olan sevgilerinin eleştirilmesini sahiplenerek karşılık verdi.