Üye Girişi
Haberler

Kocasinan Yemlihaspor, Ligde 5. Galibiyetini Elde Etti

Kocasinan Yemlihaspor, Ligde 5. Galibiyetini Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Kocasinan Yemlihaspor, İncesu Gençlikspor'u 2-1 yenerek puanını 15'e yükseltti. Teknik Direktör Fehmi Börekci liderliğinde galibiyet serisini sürdürmek isteyen takım, şampiyonluk hedefiyle ilerliyor.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Kocasinan Yemlihaspor, ligde oynadığı 5. karşılaşmadan da galibiyet alarak ayrıldı ve puanını 15'e yükseltti.

Deplasmanda oynadığı İncesu Gençlikspor karşılaşmasını 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran Kocasinan Yemlihaspor, Teknik Direktör Fehmi Börekci yönetiminde yoluna puan kaybı yaşamadan devam ediyor. Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen Kocasinan Yemlihaspor'da Teknik Patron Börekci'nin planı tutuyor.

Maç maç ilerlediğini belirten Kocasinan Yemlihaspor Teknik Direktörü Fehmi Börekci, "Oynayacağımız rakibimiz hakkında geniş bir analiz yapıyoruz ve bu analize göre oyun planımızı hazırlıyoruz. Rakibimizin oynadığı son maçı mutlaka izliyoruz. Her maçı ayrı değerlendiriyoruz. Hedefimiz Süper Amatör Küme'ye yükselmek ve bunu başarmak için çok çaba harcıyoruz" dedi.

Bu hafta grupta 3. sırada yer alan Ömürspor ile karşılaşacak olan Kocasinan Yemlihaspor, bu karşılaşmayı kazanarak ligdeki 6. galibiyetini de almak istiyor. Yemliha'da bu zor maç öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı

Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengizhan Sabuncu kimdir, öldü mü? Cengizhan Sabuncu neden öldü, kanser mi? 7 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Donald Trump kimdir, kaç yaşında? ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti ne kadar? ESRA EROL İZLE | 6 Kasım Esra Erol'da yeni bölümde neler olacak? Fatih Aydın bulundu mu? TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM: Beşiktaş-Malmö maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1 UEFA Avrupa Ligi maçları! KASIM AYI Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı! ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI! SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Trump ne kadar oy aldı? ABD Başkanı Trump, Harris'e karşı kaç farkla kazandı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 6 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.