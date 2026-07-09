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Kocasinan Şimşekspor, Rasim Aykurt ile yeniden anlaştı

Kocasinan Şimşekspor, Rasim Aykurt ile yeniden anlaştı
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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, yeni sezon öncesi tecrübeli antrenör Rasim Aykurt ile yeniden anlaşma sağladı.

Kocasinan Şimşekspor, yeni sezon öncesi tecrübeli antrenör Rasim Aykurt ile yeniden anlaştı.

2026-2027 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de yoluna devam edecek olan Kocasinan Şimşekspor'da hareketlilik başladı. Sarı-siyahlılar yeni sezonda yoluna antrenör Rasim Aykurt ile devam edecek. Kocasinan Şimşekspor Kulübü Başkanı Mehmet Yusuf Sarıalp ile bir araya gelen antrenör Rasim Aykurt yapılan görüşmenin ardından yeniden anlaşma sağlandı.

Geride kalan sezon Kocasinan Şimşekspor başında son 8 haftada gelen Rasim Aykurt 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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