Kocasinan Şimşekspor, kaleci Cihan Şentürk'ü 2026/2027 sezonu için kadrosuna kattı

Kocasinan Şimşekspor, kaleci Cihan Şentürk'ü 2026/2027 sezonu için kadrosuna kattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Profesyonelliğe Geçiş Ligi ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, son olarak Hendekspor forması giyen 1988 doğumlu kaleci Cihan Şentürk ile 2026/2027 sezonu için anlaştı. Yeni takımıyla çalışmalara başlayan Şentürk, sarı-siyahlı formayla başarılı bir sezon geçirmek istiyor.
Kocasinan Şimşekspor tecrübeli kaleci Cihan Şentürk'ü kadrosuna kattı.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor yeni sezonda kaleyi sağlama aldı. Sarı-siyahlılar son olarak Hendekspor forması giyen 1988 doğumlu tecrübeli ve başarılı kaleci Cihan Şentürk ile anlaştı. Yeni takımı ile çalışmalara başlayan Cihan Şentürk, yeni sezonda sarı-siyahlı forma altına başarılı bir sezon geçirmek istiyor. Kocasinan Şimşekspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Cihan Şentürk. Kulübümüz, kaleci Cihan Şentürk ile 2026/2027 futbol sezonu için anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.