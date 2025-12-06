Eren Torbalı Kocasinan Şimşekspor'da

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, forvet oyuncusu Eren Torbalı'yı kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, kadrosuna takviye yaptı. Sarı siyahlılar son olarak Süper Amatör Küme ekiplerinden Amaratspor forması giyen 1998 doğumlu tecrübeli golcü oyuncu Eren Torbalı'yı renklerine bağladı. Futbola 2012 yılında Kocasinan Şimşekspor'da başlayan ve 13 yıl aradan sonra yeniden yuvaya dönen Eren Torbalı büyük heyecan yaşıyor. Kocasinan Şimşekspor Kulübünden yapılan paylaşımda; "Futbol yolculuğuna kulübümüz Kocasinan Şimşekspor çatısı altında başlayan, ilk adımlarını bu formayla atan ve sahalarda parlamaya burada başlayan oyuncumuz Eren Torbalı, yeniden yuvaya döndü! Alt yapımızdan yetişip Türk futboluna kazandırdığımız Eren, aradan geçen yılların ardından yeniden Kocasinan Şimşekspor formasını giymeye hazırlanıyor. Onun azmi, yeteneği ve kulübümüze olan bağlılığı, genç oyuncularımıza da ilham kaynağı olacak. Kocasinan Şimşekspor ailesi olarak, Eren'e tekrar hoş geldin diyor; birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" denildi. - KAYSERİ