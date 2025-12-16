Şimşekspor 14 puana ulaştı

Kocasinan Şimşekspor, Bölgesel Amatör Lig'de 10 haftada 14 puana ulaştı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele veren Kocasinan Şimşekspor, geride kalan 10 haftada 14 puan topladı. 4 kez kazanıp 4 kez de mağlup olan sarı siyahlı ekip, 2 beraberlik aldı. 10 hafta sonrasında hanesine 14 puan yazdıran Kayseri ekibi, puan tablosunda 8. sırada yer alıyor.

Haftayı 3-0'lık Elazığ Aksarayspor (hükmen) galibiyeti ile kapatan Kocasinan Şimşekspor, bu hafta deplasmanda Onikişubat İdman Yurdu ile karşılaşacak. - KAYSERİ