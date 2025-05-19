Kocasinan Belediyesi'nden 19 Mayıs Satranç Turnuvası

Kocasinan Belediyesi'nden 19 Mayıs Satranç Turnuvası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası' ödül töreni ile sona erdi. Turnuvaya yurt içinden ve yurt dışından 210 sporcu katıldı.

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası" ödül töreni ile sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya çevre illerin yanı sıra yurt dışından da sporcular katıldı.

Turnuvada, 7, 8, 9, 10, 14 yaş ve açık kategoride 210 kişi mücadele etti.

Yarışmada dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesisin açılışından bu yana beşinci turnuvalarını düzenlediklerini ifade etti.

Yapılan her projede gençlere pozitif ayrıcalık tanıdıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şehrimizde böyle bir organizasyonun düzenlenmesiyle satranca ilgi duyanların sayısının artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bu merkez aracılığıyla şehrimizdeki bu alandaki eksikliği gidermek adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Şehrimize kazandırdığımız bu merkezle satranç sporunu tabana yayacak, Türkiye'nin şampiyonlarını Kayseri'den çıkaracağız."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Spor
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

Öcalan ile görüşme sonrası DEM Parti'den yeni hamle
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

19 Mayıs'ta görkemli kutlama! Yürüyüş yapılan nokta hayli manidar
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Eskişehirspor taraftarlarından Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamalarına engel

Galatasaray'ın şampiyonluğu bir ilimizi karıştırdı
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
New York Times Meydanı'nda görkemli mehteran konseri

Dünyaca ünlü meydanda görkemli mehteran konseri
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti

Fenerbahçeli yıldız futbolcu şampiyon Galatasaray'ı takip etti
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.