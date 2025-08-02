Koçarlı'da Kapalı Yüzme Havuzu Açıldı

Aydın'ın dört bir yanında spor yatırımları yükselmeye devam ederken, Koçarlı ilçesinde yapılan Kapalı Yüzme Havuzu kapılarını açtı.

Aydın'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere imkan tanıyan tesislerin yapımı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Koçarlı ilçesinde yapımı tamamlanan gençlik merkezinin ardından kapalı yüzme havuzu da tamamlanarak kapılarını açtı. Hizmete giren tesis, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında düzenlenen ilk yüzme eğitimiyle birlikte faaliyete geçti. Açılışıyla birlikte yüzlerce çocuğa yüzme sporuyla tanışma fırsatı sunan tesiste Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde başlatılan eğitimler, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Çocukların temel yüzme becerilerini kazanmaları ve suya güvenle adapte olmaları amacıyla yürütülen programlara yoğun katılım sağlandı. Konu ile ilgili Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Koçarlı ilçemizde yapımı tamamlanan Kapalı Yüzme Havuzumuz hizmete açıldı. Genç yüzücülerimiz serin sularla buluşarak havuzun keyfini doyasıya çıkardı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN