Kocaelisporlu Yusuf Cihat: Daha İyi Olacağız

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Kocaelispor'un oyuncularından Yusuf Cihat Çelik, daha iyi olacaklarını söyledi.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Yusuf Cihat, "Öncelikle buradan büyük Kocaelispor taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Geçen hafta 25-30 bin, bu hafta ise harika bir deplasman tribünü. İnanılmaz desteklediler bizi." dedi.

Takımın iyi mücadele ettiği değerlenidrmesini yapan Yusuf Cihat, "Yeni bir takımız. Maalesef daha puan alamadık. Daha iyi olacağız. Hocamıza güveniyoruz. Hocamız bize güveniyor. İyi çalışıyoruz, Allah'ın izniyle haftaya Kayserispor maçıyla bunun karşılığını alacağız. Yeni bir takımız. Bazı şeylerin oturması zaman alabiliyor. Sahada iyi bir mücadele var. Taktik anlayışın oturması kolay olmuyor. Duran topları daha iyi çalışmamız gerekiyor. Bunları düzelttiğimiz zaman puanları alacağız." diye konuştu.