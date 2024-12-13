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Kocaelispor Çocuklarla Buluşarak Sevgi Aşılıyor

Kocaelispor Çocuklarla Buluşarak Sevgi Aşılıyor
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Kocaelispor Kulübü, şehirdeki çocuklara Kocaelispor sevgisini aşılamak amacıyla okullarda buluşmalara devam ediyor. Son olarak Yuvam İzmit'te Şehit Alper Al Ortaokulu'nda futbolcuların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere Kocaelispor bilekliği hediye edildi ve çekilişle sürpriz hediyeler dağıtıldı. Kocaelispor yönetimi, öğrencileri maçlara davet etti.

Kocaelispor Kulübü'nün şehirdeki çocuklara Kocaelispor sevgisini aşılama çalışmaları devam ediyor.

Kocaelispor Kulübü okul buluşmalarına Yuvam İzmit'te Şehit Alper Al Ortaokulu ile devam etti. Futbolculardan Muharrem Cinan ile Mijo Caktas'ın ziyaret ettiği okulda adeta Kocaelispor rüzgarı esti. Tezahüratlar ile okulu inleten çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı. 707 öğrencinin tamamına Kocaelispor bilekliği hediye edilirken, her sınıftan bir öğrenciye çekiliş ile sürpriz hediyeler verildi. Programda hazır bulunan Kocaelispor yönetimin kurulu üyesi Serkan Bulut ve Organizasyon Müdürü Mehmet Açık okuldaki öğrenci, öğretmen ve velileri Kocaelispor maçlarına davet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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