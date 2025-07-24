Kocaelisporlu Furkan Gedik: 'Transfer Kafamı Karıştırmıyor'

Kocaelisporlu Furkan Gedik: 'Transfer Kafamı Karıştırmıyor'
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Kocaelispor'un genç oyuncusu Furkan Gedik, yeni sezon hazırlıkları sırasında yaptığı açıklamalarda, transfer düşüncelerinin olmadığını ve Kocaelispor'da kalmayı tercih ettiğini belirtti. Takımın süper lig hedefi doğrultusunda yoğun bir kamp dönemi geçirdiğini ifade etti.

Kocaelispor'un genç oyuncusu Furkan Gedik, "Transfer hiç kafamı karıştırmıyor. Kocaelispor olduğu sürece başka bir yeri düşünmem" dedi.

Yeşil-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Kampta oyuncular, sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla yoğun tempoda hazırlıklarını yaptı. Sivasspor ile oynanan ve 2-1 kazanılan hazırlık maçının ardından konuşan Furkan Gedik, açıklamalarda bulundu. Gedik, kampın yoğun geçtiğini ve Süper Lig hedefi doğrultusunda çok çalıştıklarını söyledi.

"Gerçekten iyi ve verimli geçti"

Kampın verimli geçtiğini söyleyen Furkan Gedik, "Kamp çok yoğun geçti. 22 güne yakın kamp yaptık. Yarın da son günümüz. Çok verimli geçtiğini düşünüyorum. 2. etapta yaptığımız hazırlık maçları sonrasında da her maç daha üzerine koyduk. Gerçekten iyi ve verimli geçti. İyi bir şey yapabilmek için elimizden geleni yaptık. Çok çalışıyoruz. Çok mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kocaelispor'un olduğu zaman ben her zaman orayı tercih ederim"

Kocaelispor'da kalacağını ifade eden Gedik, "Süper Lig ile 1. Lig arasında çok büyük fark olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden çok çalışıyoruz. İnşallah Süper Lig'de forma şansı bulurum. Transfer hiç kafamı karıştırmıyor. Kocaelispor'un olduğu zaman ben her zaman orayı tercih ederim. Kimseyle görüşmüyorum. Burada kalacağım" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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