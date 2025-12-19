Daniel Agyei: 'Ligin en formda takımlarından biriyiz'

Kocaelisporlu oyuncu Daniel Agyei, Antalyaspor maçının ardından, "Ligin en formda takımlarından biriyiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kocaelispor, sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Daniel Agyei, "Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir maçtı. En iyi oyunumuzu oynamadık ama en önemli şey maçı kazanmaktı. 3 puanı aldık ve ligin ikinci yarısına girerken şu an kendimizi iyi bir konuma getirdik" dedi.

Ligin geride kalan 17 haftasını da değerlendiren Agyei, "En başta biraz yavaş başladık ama toparlandık. Bence ligdeki en formda takımlardan biriyiz. Ligin ikinci yarısında buna devam etmemiz, zorlamayı sürdürmeli ve daha iyi olmamız gerekiyor" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ