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Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç istifa etti

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Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor'un yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Kadir Genç, iş yoğunluğu ve il dışı projeleri gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Kadir Genç, görevinden istifa etti.

Genç, yaptığı açıklamada, "Çok değer verdiğim, parçası olmaktan gurur duyduğum Kocaelispor'daki görevlerimden işlerimin yoğunluğu ve il dışındaki projelerimiz nedeniyle istifa etme kararı aldım. Bir taraftar olarak büyük camiamıza hizmet etmeye devam edeceğim. Yaşasın Kocaelispor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
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