Kocaelispor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Kocaelispor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon öncesi Topuk Yaylası'nda teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürdü.

Yeşil-siyahlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde günde çift idmanla yeni sezona hazırlanıyor.

Isınma hareketleri ve düz koşuyla başlayan antrenmanlarda, top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmaları yapıldı.

Futbolcular ayrıca, taktik ağırlıklı çalışmalar da yaptı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor
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