Haberler

Volkan Kazak: "Tutarlı ve adaletli yönetim istiyoruz"

Volkan Kazak: 'Tutarlı ve adaletli yönetim istiyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası, yardımcı antrenör Volkan Kazak adaletli ve tutarlı bir yönetim talep etti. Ayrıca statta yüksekten düşen taraftarlar için acil şifalar diledi.

Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Beşiktaş ile berabere kaldıkları kupa maçının ardından, "Herkes için adaletli ve tutarlı yönetim istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın maç içinde kırmızı kart görmesinden dolayı basın toplantısına yardımcı antrenör Volkan Kazak katıldı. Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, "Trük futbolunun iyiliği, oyuncuların emeği ve kamu vicdanı adına herkes için adaletli ve tutarlı yönetim istiyoruz. Sezonun başından beri iyi oynuyor ve iyi mücadele ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Statta yüksekten düşen ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren taraftarlarının olduğunu öğrenen Kazak, "Taraftarımıza acil şifalar diliyoruz. Şimdi öğrendim. Böyle bir şey olunca, insan hayatı söz konusu olunca her şey geride kalıyor" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı

Savaşta dikkat çeken gelişme! Aylar sonra bir ilk yaşandı
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış

İran savaşa çok istekli! Son çıkış Trump'ı hayli kızdıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Kocaelispor cephesinden hakeme sert tepki

Maç sonunda olay tepki
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun 21 yaşındaki halini görenlerin ağzı açık kaldı
Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi

Duygulandıran buluşma! Gözyaşlarını tutamadı