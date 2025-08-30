Kocaelispor ve Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak sahasında önemli bir puan aldı. Maçta son dakikalarda atılan goller eşitliği sağladı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Kayserispor karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
24. dakikada Kayserispor'un sağdan atağında kale sahası içinde topla buluşan Cardoso, kaleyi düşündü ancak sert şutunda top az farkla auta çıktı.
56. dakikada Oğulcan'ın savunma arkasına pasında topla buluşan Jo, rakibini geçti ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Jo ceza sahası içinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
59. dakikada VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden izleyen hakem Yasin Kol, Jo'nun rakibini geçerken faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
90. dakikada Cardoso'nun kullandığı köşe vuruşunda kaleci Jovanovic topu yumrukladı. Savunmadan seken topa ceza sahası sol çaprazında Laszlo Benes'in vole vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1
90+5. dakikada Kocaelispor beraberliği yakaladı. Köşe vuruşunda kafalardan seken top mücadelesinde Rivas'ın kaleci ile hava topunda mücadelesinde topu önünde bulunan Petkovic, fileleri havalandırdı. 1-1
Hakemler: Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Salih Mazlum
Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Anfernee Dijksteel, Appindangoye (Karol Linetty dk. 46), Oleksandr Syrota, Muharrem Cinan, Tayfur Bingöl, Cafumana Show (Tarkan Serbest dk. 85), Joseph Nonge (Daniel Agyei dk. 85), Can Keleş (Rigoberto Rivas dk. 74, Ryan Mendes (Oğulcan Çağlayan dk. 10) Bruno Petkovic
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Furkan Gedik, Mustafa Efe Bilim, Yusuf Cihat Çelik, Bünyamin Dalkılıç
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Abdulsamet Burak (Kayra Cihan dk.74), Stefano Denswil, Lionel Carole, Yaw Ackah (Dorukhan Toköz dk. 83), Ramazan Civelek (Aaron Opoku dk. 74), Mendes (Talha Sarıaslan dk. 86), Benes, Miguel Cardoso, Indrit Tuci (Carlos Mane dk.86)
Yedekler: Onurcan Piri, Burak Kapacak, Yiğit Emre Çeltik, Gidion Jung, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Goller: Bruno Petkovic (dk. 90+5) (Kocaelispor), Benes (dk. 90) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Can Keleş, Karol Linetty, Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı (Kayserispor) - KOCAELİ