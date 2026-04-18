Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. 3. dakikada Göztepe'den Janderson'un golüyle öne geçti. Kocaelispor, 90+7. dakikada Serdar Dursun'un penaltısı ile eşitliği sağladı. Maç 1-1 sona erdi.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Ali Yılmaz, Ogün Kamacı, Mücahid Adem Çelebi

Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Dk. 89 Susoho), Dijksteel, Smolcic, Haidara, Keita (Dk.89 Linetty), Show, Tayfur Bingöl (Dk. 74 Churlinov), Nonge, Rivas (Dk. 64 Serdar Dursun ), Agyei

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Dennis (Dk. 72 Musah Mohammed), Miroshi, Ogün Bayrak (Dk. 25 Arda Okan Kurtulan), Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 72 Antunes), Janderson (Dk. 78 Jeferson), Juan (Dk. 78 Guilerme)

Gol: Dk. 3 Janderson (Göztepe), Dk. 90+7 Serdar Dursun (Penaltıdan) ( Kocaelispor )

Kırmızı Kart: Dk. 77 Show ( Kocaelispor )

Sarı kart: Dk. 45+3 Arda Okan Kurtulan, Dk. 64 Dennis, Dk. 86 Guilerme, Dk. 90+2 Miroshi, Dk. 90+5 Antunes, Dk. 90+7 Heliton (Göztepe), Dk. 48 Haidara, Dk. 89 Linetty, Dk. 90+1 Churlinov ( Kocaelispor )

57. dakikada Ahmet Oğuz'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top, kale direğinin yanından dışarı çıktı.

81. dakikada Kocaelispor beraberliğe yaklaştı. Ceza sahasında Serdar Dursun'un ara pasında hareketlenen Keita topu, altıpas içindeki Churlinov'a gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

85. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Jeferson'un ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Musah Mohammed'in vuruşunu kaleci Serhat uzanarak çeldi.

90+5. dakikada ceza saha ön çizgisinde topa yükselen Linety, ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Ali Yılmaz, bu pozisyona serbest vuruş kararı verdi. VAR hakemlerinin yaptığı incelemede pozisyonun ceza sahası içinde olduğu tespit edilmesi üzerine, hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Serdar Dursun topu, kaleci Lis'in sağından filelere gönderdi: 1-1

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
