Kocaelispor ve Galatasaray'dan Atatürk Anması

Kocaelispor ile Galatasaraylı futbolcular, seremoniye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için 10 Kasım pankartıyla çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, lider Galatasaray'ı konuk ediyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde futbolcular, seremoniye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle üzerinde 'Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz' yazılı pankartla çıktı. Ayrıca saygı duruşu esnasında Galatasaray tribünleri 1881-1938 temalı koreografi yaptı. - KOCAELİ