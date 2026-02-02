Haberler

Kocaelispor ve Fenerbahçe sahaya 'küfüre karşıyız' pankartıyla çıktı

Kocaelispor ve Fenerbahçe sahaya 'küfüre karşıyız' pankartıyla çıktı
Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor, Fenerbahçe ile karşılaşmadan önce futbolcular birlikte 'Futbola aşığız, küfüre karşıyız' pankartıyla sahaya çıktı.

Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İki takım futbolcuları sahaya birlikte taşıdıkları "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla çıktı.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde takımlar seremoniye, birlikte açtıkları pankartla çıktı. İki takım birlikte küfürsüz tribün mesajı verdi. Pankartta, "Futbolda aşığız, küfüre karşıyız" ifadeleri yer aldı. - KOCAELİ

500

