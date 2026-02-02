Kocaelispor ve Fenerbahçe sahaya 'küfüre karşıyız' pankartıyla çıktı
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde takımlar seremoniye, birlikte açtıkları pankartla çıktı. İki takım birlikte küfürsüz tribün mesajı verdi. Pankartta, "Futbolda aşığız, küfüre karşıyız" ifadeleri yer aldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor