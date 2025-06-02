Kocaelispor'un Yeni Teknik Direktörü Selçuk İnan ile İmza Töreni Düzenlenecek

Kocaelispor'un Yeni Teknik Direktörü Selçuk İnan ile İmza Töreni Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, teknik direktörlük görevini üstlenecek Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı. Resmi imza töreni yarın saat 11.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Kocaelispor, teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardığı Selçuk İnan için yarın imza töreni düzenleyecek.

Trendyol 1. Lig'de geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu.Yeşil-siyahlılar, prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Selçuk İnan ile yarın resmi sözleşme imzalayacak. Son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran İnan, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Konuyla ilgili Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Selçuk İnan için yarın saat 11.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecektir. 1+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.

İnan, Gaziantep FK'ın başında göreve başladığı günden itibaren çıktığı 48 maçta 21 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 7 beraberlik alarak, 1.40 puan ortalaması yakaladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da

İstanbul'daki barış zirvesi başladı! İlk sözler Bakan Fidan'dan
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor

Bakanlık düğmeye bastı! 6 ürün piyasadan toplatılıyor
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi

Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
İBB'ye 5. dalga operasyonunun itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi ortaya çıktı

5. dalgayı başlatan itirafçının ifadesi: Talimatı İmamoğlu vermiş
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.