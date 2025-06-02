Kocaelispor'un Yeni Teknik Direktörü Selçuk İnan ile İmza Töreni Düzenlenecek

Kocaelispor, teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardığı Selçuk İnan için yarın imza töreni düzenleyecek.

Trendyol 1. Lig'de geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu.Yeşil-siyahlılar, prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Selçuk İnan ile yarın resmi sözleşme imzalayacak. Son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran İnan, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Konuyla ilgili Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Selçuk İnan için yarın saat 11.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecektir. 1+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.

İnan, Gaziantep FK'ın başında göreve başladığı günden itibaren çıktığı 48 maçta 21 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 7 beraberlik alarak, 1.40 puan ortalaması yakaladı. - KOCAELİ