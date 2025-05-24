Kocaelispor'un Yeni Sportif Direktörü Metin Özkan Oldu
Kocaelispor, yönetim kurulu toplantısında Metin Özkan'ı sportif direktör, Selçuk Kösemen'i ise yardımcı olarak atadı. Yeni isimlerin, kulübün sportif yapılanması için çalışmalara başlaması bekleniyor.
Kocaelispor Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda kulübün yeni sportif direktörünü belirledi. Göreve Metin Özkan atanırken, yardımcılığına Selçuk Kösemen getirildi.
Kocaelispor Kulübü, yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sportif direktörlük kadrosunda değişikliğe gitti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda kulübümüzün sportif direktörlüğü görevine Metin Özkan, yardımcılığına ise Selçuk Kösemen'in getirilmesine karar verilmiştir" denildi.
Yeni atanan isimlerin, önümüzdeki günlerde kulübün sportif yapılanmasıyla ilgili çalışmalarına başlaması bekleniyor. - KOCAELİ