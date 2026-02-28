Haberler

Kocaelispor-Beşiktaş maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Kocaelispor'da kaleci Gökhan Değirmenci, maç sonrası yaptığı açıklamada, dengeli bir maç oynandığını ve yenildikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilen Kocaelispor'da kaleci Gökhan Değirmenci, "Dengeli bir oyun olduğunu düşünüyorum. İki tarafın da mücadele gücünün yüksek olduğu bir müsabaka oldu." dedi.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gökhan Değirmenci, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Gökhan Değirmenci, taraftarlarının önünde kazanmak istediklerini belirterek, "Dengeli bir oyun olduğunu düşünüyorum. İki tarafın da mücadele gücünün yüksek olduğu bir müsabaka oldu. Ortada geçen bir maçtı. Kornerden yediğimiz golle 1-0 mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Penaltı bekledikleri birkaç pozisyonun olduğunu hatırlatan 36 yaşındaki kaleci, "Bir tanesi penaltı gibi gözüküyor. Ben de içeride izledim, maalesef verilmedi. Mücadele edebileceğimiz yer sahanın içerisi, biz orada kalacağız, mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Gökhan Değirmenci, Kocaelispor camiasını sezon sonunda güzel bir yerde bulundurmak istediklerini dile getirerek, "90 dakika boyunca taraftarımıza bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Onlara 3 puan armağan etmek isterdik ama başaramadık maalesef. Önümüzdeki maçlara bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
İran'daki saldırılarda ağır bilanço! Kız ilkokulunda can kaybı 150'ye yükseldi

Can kaybı her saat artıyor! 150 kız çocuğu hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük

Saldırılara kılıf buldu! İran'ı bu yüzden vuruyormuş
Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

Beklediği haber geldi
Kocaelispor'dan hakem tepkisi: Aleyhimize olsa verilirdi

Maç sonunda büyük tepki
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük

Saldırılara kılıf buldu! İran'ı bu yüzden vuruyormuş
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tek attı, 3 aldı

Değmeyin Acun'un keyfine
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

İncirlik Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA haber ajansına soruşturma