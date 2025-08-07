Kocaelispor, Umut Can Aslan ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, altyapıdan yetişen futbolcu Umut Can Aslan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı ve oyuncuyu Manisa FK'ya kiraladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen genç futbolcumuz Umut Can Aslan ile 4 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcumuz 2025-2026 sezonu sonuna kadar Manisa FK kulübüne kiralanmıştır." ifadesine yer verildi.