Kocaelispor, Umut Can Aslan ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, altyapıdan yetişen futbolcu Umut Can Aslan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı ve oyuncuyu Manisa FK'ya kiraladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, altyapı oyuncularından Umut Can Aslan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen genç futbolcumuz Umut Can Aslan ile 4 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcumuz 2025-2026 sezonu sonuna kadar Manisa FK kulübüne kiralanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Spor
