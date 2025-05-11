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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de Şampiyonluğu Kapatıyor

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de Şampiyonluğu Kapatıyor
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Trendyol 1. Lig'in son haftasında Kocaelispor, evinde oynadığı maçta Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Oğulcan Çağlayan maçta iki gol atarken, Mendes de etkili bir performans sergiledi.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Kocaelispor, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

28. dakikada sol kanatta topla buluşan Mendes'in ceza sahası içine girip, çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

30. dakikada sol kanattan geliştirdiği atakta topu ceza sahasına kadar taşıyan Mendes, Oğulcan'a aktardı. Oğulcan Çağlayan son dokunuşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

33. dakikada Kocaelispor atağında Uğur Kaan ile Mendes'in girdiği ikili mücadelede Mendes yerde kaldı. Ev sahibi takım penaltı itirazları sırasında karşılaşmanın hakemi Ömer Faruk Turtay, VAR incelemesine davet edildi.

35. dakikada VAR incelemesinin ardından hakem Ömer Faruk Turtay penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada penaltıda topun başına geçen Oğulcan Çağlayan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

43. dakikada Ankara Keçiörengücü'nün sol taraftan kullandığı köşe buruşunda ceza sahası içinde Silva topa dokundu. Seken topu tamamlayan Oğuzhan topu ağlara gönderdi ancak hakem elle müdahale gerekçesiyle golü vermedi. Daha sonra VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Ömer Faruk Turtay, golü verdi. 3-1

45+2 dakikada Mendes'in rakiplerini geçtikten sonra pasında arka direkte topla buluşan Oğulcan topu ağlara gönderdi. 4-1

64. dakikada Ankara Keçiörengücü'nün sol kanattan atağında savunma arkasına sarkan Ali, çaprazdan kaleye sert vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Mikdat Çil dk. 86), Appindangoye (Mesut Can Tunalı dk. 80), Onur Öztonga, Muharrem Cinan (Mustafa Ege Bilir dk. 80), Yusuf Cihat Çelik (Tarkan Serbest dk. 56), Furkan Gedik (Yunus Emre Gedik dk. 56), Samet Yalçın, Josip Vukovic, Ryan Mendes, Oğulcan Çağlayan

Yedekler: Ahmet Hasan Göcen, Ahmet Sağat, Markao, Mehmet Yılmaz, Rivas

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Uğur Kaan Yıldız, Oğuzcan Çalışkan, Marcos Silva, Süleyman Luş, Oğuzhan Ayaydın (Emin Metehan Ataşsalar dk. 83), Alper Burak Duman, Hasan Ayaroğlu, Traore (Hamza Kılıç dk. 68), Ali Dere (Mustafa Fikret Yıkılmaz dk. 86), Dembele (Abdülkadir Çelik dk. 46)

Yedekler: Emre Satılmış, Emirhan Küçüksolak, Arda Hilmi Şengül

Teknik Direktör: Mehmet Yıldırım

Goller: Ryan Mendes (dk. 28), Oğulcan Çağlayan (dk. 30, 36 pen. ve 45+2) (Kocaelispor), Oğuzhan Ayaydın (dk. 43) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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