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Kocaelispor, Teksüt Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Teksüt Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor
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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Sakaryaspor galibiyetinin ardından final niteliğinde bir maça hazırlandıklarını belirtti. Takım, antrenmanda pas ve taktik çalıştı, sakat ve milli oyuncular idmanda yer almadı.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Teksüt Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.

Yeşil-siyahlılarda sakatlığı devam eden Caner Osmanpaşa ile mili takımlarda bulunan Aaron Appindangoye ve Ryan Mendes, idmanda yer almadı.

Antrenmanı ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, futbolcuları ve teknik heyeti Sakaryaspor galibiyetinden dolayı tebrik ederek tatlı ikramında bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Sağlam, Sakaryaspor maçını geride bırakarak final niteliğinde gördükleri Teksüt Bandırmaspor karşılaşmasına hazırlandıklarını söyledi.

Sakaryaspor maçı öncesi ve sırasında birçok yabancı maddeye maruz kaldıklarını, futbol oynayabilecekleri düzgün bir ortam olmadığını ifade eden Sağlam, kendilerinin oyunu çirkinleştirecek herhangi bir durumda bulunmadığını kaydetti.

Sakaryaspor maçı sonrasında yaşanan olaylardan dolayı futbolcuları Marcao'nun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesini değerlendiren Sağlam, "Maçın bitiminde sevincini içeride yaşamak için girdiğinde kendisini korumak için bazı şeyleri savunma amaçlı yapması sonucunda bizim oyuncumuzun disiplin kuruluna sevkini hayretler içinde karşıladım. Eğer vicdan varsa insanlarda bu işin cezasız şekilde temizlenmesini sağlarlar. Başka türlü hiçbir şeyi kabul etmiyorum ve oradaki insanlara hakkımı helal etmem." ifadelerini kullandı.

Sağlam, yeniden lider olduklarını ve önlerinde önemli bir maç bulunduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"En yakın takipçimiz, onlar da maşallah çok iyi gidiyor. Taraftarımızın önünde güzel bir oyunla en yakın rakibimizi yenip, puan farkını açarak sonrasındaki döneme motivasyonumuz üst seviyede devam etmek istiyoruz."

Kocaelispor ile Teksüt Bandırmaspor, 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor
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