Volkan Kazak: 'Bu skoru unutmayacağız'

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kocaelispor, Alanyaspor deplasmanında 5-0'lık farklı skor ile mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Sorumlusu Volkan Kazak, "Öncelikle bu skorun hiçbir bahanesi yok. Bunu net olarak söyleyebilirim kötü oynayabilirsiniz mücadele gücünden hiçbir şey geriye bırakmamanız lazım daha çok bu skor rakibin oyunundan çok bizim bireysel hatalarımızdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Ama bu skoru unutmayacağız. Fakat altında da kalmayacağız. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yanıtı da tekrar sahada vermeyi düşünüyoruz. Bulunduğumuz zaman ve bulunduğumuz lig sıralaması bulunduğumuz puan bazen oyuncuların konsantresinde de eksiklikler oluşturuyor. Muhtemelen bu maç öyle bir maça denk geldi. Ama bunun gereğini yapıp en kısa zamanda tekrar eski halimize döneceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı