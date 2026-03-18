Haberler

Volkan Kazak: "Bu skoru unutmayacağız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor, Alanyaspor'a 5-0 mağlup olduktan sonra Teknik Sorumlu Volkan Kazak, bu skoru unutmayacaklarını ve sahada gerekli yanıtı vereceklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kocaelispor, Alanyaspor deplasmanında 5-0'lık farklı skor ile mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Sorumlusu Volkan Kazak, "Öncelikle bu skorun hiçbir bahanesi yok. Bunu net olarak söyleyebilirim kötü oynayabilirsiniz mücadele gücünden hiçbir şey geriye bırakmamanız lazım daha çok bu skor rakibin oyunundan çok bizim bireysel hatalarımızdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Ama bu skoru unutmayacağız. Fakat altında da kalmayacağız. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yanıtı da tekrar sahada vermeyi düşünüyoruz. Bulunduğumuz zaman ve bulunduğumuz lig sıralaması bulunduğumuz puan bazen oyuncuların konsantresinde de eksiklikler oluşturuyor. Muhtemelen bu maç öyle bir maça denk geldi. Ama bunun gereğini yapıp en kısa zamanda tekrar eski halimize döneceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

