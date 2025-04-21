Kocaelispor Teknik Direktörü Taşdemir: Ligi Lider Bitirmemiz Garanti

Kocaelispor Teknik Direktörü Taşdemir: Çok şükür ligi lider bitirmemiz de garanti

- Kocaelispor, Süper Lig'e yükselmesinin ardından İzmit Kent Meydanı'nda binlerce taraftarla kutlama gerçekleştirdi. Kutlama sonrası Demirören Haber Ajansı'na konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok şükür ligi lider bitirmemiz de garanti. Biz sadece kalan 3 maçımızı bize yakışır bir şekilde oynamaya çalışacağız; o şekilde bitireceğiz. Bitirdikten sonra da inşallah yeni sezonun hazırlıklarını hep beraber başlayacağız. Tek kelimeyle muhteşem ötesi yok" dedi.

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SÜPER LİG

20.00 Alanyaspor - Samsunspor

GALATASARAY

13.00 Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

16.30 Takım, Konya'ya gidecek.

17.30 Kafilenin kente varışı.

FENERBAHÇE

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BEŞİKTAŞ

- Siyah Beyazlı takım günü izinli geçirecek

KONYASPOR

18.00 Yeşil-beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak. İdman öncesi teknik direktörü Recep Uçar ve bir futbolcu basın mensuplarına konuşacak.

1. LİG

20.00 Iğdır FK - Sakaryaspor

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi

19.00 Türk Telekom - Tofaş

ATLETİZM

13.00 'Çocuk Atletizmi' projesinin basın lansmanı gerçekleştirilecek.