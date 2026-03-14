Selçuk İnan'dan görülmemiş protesto

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü penaltı golüyle Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Hakem Cihan Aydın'ın penaltı kararına tepki gösteren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan tüm yedek kulübesindeki oyuncuları ve görevlileri maç devam ederken soyunma odasına gönderdi. Selçuk İnan daha sonra kırmızı kartla ihraç edildi. Maç devam ederken yedek kulübesi boş kaldı. - KOCAELİ

