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Kocaelispor, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile Yollarını Ayırdı

Kocaelispor, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile Yollarını Ayırdı
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Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı olarak sözleşmesini sona erdirdi. Kulübün açıklamasında Taşdemir ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibi ile kulübümüz arasındaki sözleşmeler, herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kulübümüze katkılarından ve 16 yıllık hasreti sona erdirerek yaşattığı şampiyonluktan dolayı teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Taşdemir, Kocaeli temsilcisinin dün Trendyol 1. Lig'de oynadığı son hafta maçının ardından takımın başındaki son görevine çıktığını ve kupa töreninin ardından herkese veda edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor
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