Kocaelispor Taraftarına Taşlı Saldırı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maç için deplasmana giden Kocaelispor taraftarı taşlı saldırıya uğradı.

Takımlarını desteklemek için Kocaeli'den yola çıkan yeşil-siyahlı taraftarlar, maçın oynanacağı stada yaklaştıkları sırada, Beşiktaşlı taraftarların taşlı saldırısına uğradı. Kocaelisporlu taraftarları taşıyan otobüslerin bazılarının camı kırıldı. Ciddi bir yaralanmanın olmaması herkesi sevindirirdi. Alınan yoğun güvenlik önlemlerine rağmen, böyle bir saldırının gerçekleşmesi Kocaelisporlu taraftarların tepkisini çekti. - KOCAELİ