Kocaelispor Taraftarına Taşlı Saldırı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kocaelispor taraftarı, stada yaklaşırken Beşiktaşlı taraftarlar tarafından taşlı saldırıya uğradı. Olayda bazı otobüslerin camları kırıldı, ancak ciddi yaralanma yaşanmadı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maç için deplasmana giden Kocaelispor taraftarı taşlı saldırıya uğradı.
Takımlarını desteklemek için Kocaeli'den yola çıkan yeşil-siyahlı taraftarlar, maçın oynanacağı stada yaklaştıkları sırada, Beşiktaşlı taraftarların taşlı saldırısına uğradı. Kocaelisporlu taraftarları taşıyan otobüslerin bazılarının camı kırıldı. Ciddi bir yaralanmanın olmaması herkesi sevindirirdi. Alınan yoğun güvenlik önlemlerine rağmen, böyle bir saldırının gerçekleşmesi Kocaelisporlu taraftarların tepkisini çekti. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor