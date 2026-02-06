Haberler

Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşerek ölen taraftarın cenazesi defnedildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda tribünden düşerek hayatını kaybeden Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz, dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve birçok ünlü isim katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Harda Kaçmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Kocaelispor taraftarı 21 yaşındaki Kaçmaz'ın cenazesi, Gültepe Mahallesi'ndeki Zeytinlik Camisi'ne getirildi.

Baba Fehmi Kaçmaz, oğlunun Kocaelispor bayrağı serili tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Genç taraftarın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Kaçmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, takım kaptanı Gökhan Değirmenci, Kocaelispor oyuncuları Ahmet Oğuz ve Muharrem Cinan, Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Enver Güler ve Kocaelisporlu taraftarlar katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor
