Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
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Kocaelispor, Süper Lig'e Yükselmeyi Garantiledi

Kocaelispor, Süper Lig'e Yükselmeyi Garantiledi
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Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Geosis Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesiyle birlikte Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Kocaelispor, ligin bitimine 4 maç kala bu başarıyı elde etti.

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Geosis Boluspor'un Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesiyle Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Ligin 35. hafta maçında Geosis Boluspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Ligde zirveyi ilgilendiren karşılaşmayı Boluspor, 66. dakikada Jefferson'un golüyle kazandı.

Bu sonuçla Kocaelispor, ligin bitimine 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Körfez temsilcisi, son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti.

Kocaelispor, yarın saat 16.00'da deplasmanda Esenler Erokspor'la karşılaşacak.

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Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
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