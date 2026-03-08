Haberler

Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor'la karşılaşacak.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor'la karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Kocaeli temsilcisi, ligde çıktığı 24 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 30 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ligin ikinci devresine iyi başlamayan Körfez ekibi, oynadığı maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Süper Lig'deki son 2 maçında Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'a mağlup olan Kocaelispor, ikas Eyüpspor karşısında puan almaya çalışacak.

Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic, Mahamadou Susoho Sissoho ve Can Keleş'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart gören Rigoberto Rivas da ikas Eyüpspor mücadelesinde formasından uzak kalacak.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar

İran'ı tedirgin edecek tehdit: Bir tek koordinat vermediği kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Havada büyük panik! Uçak ses hızını aştı, yolcular kabusu yaşadı

Havada büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı, uçak çığlıklarla inledi
Ünlü oyuncunun villasında can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncunun evinde can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler