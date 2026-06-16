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Kocaelispor'dan Smolcic açıklaması: "Transfer görüşmeleri durduruldu"

Kocaelispor'dan Smolcic açıklaması: 'Transfer görüşmeleri durduruldu'
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Kocaelispor, uzun süredir görüşülen Hrvoje Smolcic transferi için maksimum tekliflerin yapıldığını ancak kulübün mali sürdürülebilirliğini korumak adına görüşmelerin sonlandırıldığını duyurdu.

Kocaelispor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Hrvoje Smolcic transferi için hem oyuncuya hem de kulübüne yapılabilecek en yüksek tekliflerin sunulduğunu ancak kulübün mali sınırları gözetilerek görüşmelerin sonlandırıldığını duyurdu.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Hrvoje Smolcic'in kulübe nihai transferi için uzun süredir devam eden görüşmelerde tüm şartların zorlandığı ancak somut bir netice alınamadığı belirtilerek, "Kulübümüze nihai transferi için hem asıl kulübü hem de futbolcuya günümüz ekonomik şartlarında kulübümüzce yapabilecek en azami teklifler yapılmıştır. Yapılan teklifler periyodik olarak artırılarak futbolcuya ve asıl kulübüne sunulmuştur. Lakin kulübümüzün finansal sürdürülebilir yapısı gözetilerek yapılan tekliflerin daha fazla artırılmamasına karar verilmiş ve bugün itibariyle transfer görüşmeleri durdurulmuştur" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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