Kocaelispor, Show ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kocaelispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak yeşil-siyahlı formayı giyen "Show" lakaplı orta saha oyuncusu Manuel Cafumana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda bulunan 27 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Show ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kocaelisporumuza tekrar hoş geldin Show. Futbolcu Manuel Lus da Silva Cafumana ile kulübümüz arasında 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı