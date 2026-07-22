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Kocaelispor, Show ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kocaelispor, Show ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Kocaelispor, geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Angolalı orta saha Manuel Cafumana (Show) ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp resmi hesabından duyurdu.

Kocaelispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak yeşil-siyahlı formayı giyen "Show" lakaplı orta saha oyuncusu Manuel Cafumana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda bulunan 27 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Show ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kocaelisporumuza tekrar hoş geldin Show. Futbolcu Manuel Lus da Silva Cafumana ile kulübümüz arasında 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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