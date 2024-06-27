Kocaelispor Sezonun İlk Antrenmanını Gerçekleştirdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Körfez Brunga Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüp tesislerinde birinci etap kampına giren yeşil-siyahlılar, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yeni sezonun ilk idmanına çıktı.

Isınma ve esneme hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam etti.

Antrenman öncesi tesise gelen Kocaelispor Başkanı Recep Durul ile yöneticiler, Sağlam ve futbolculara başarı diledi.

Sağlam'dan transferde kalite vurgusu

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlam, yeni sezonun tüm camiaya hayırlı olmasını temenni etti.

Sağlam, amaçlarının sezon sonunda Süper Lig'e çıkarak 15 yıllık hasrete son vermek olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda çalışmalarımız lig bittiği andan itibaren başlamıştı. Yeni yönetimle koordineli çalışıp, özellikle transfer çalışmalarında belli bir noktaya geldik. Bundan sonraki süreç yoğun şekilde devam ediyor. Bizi Süper Lig'e taşıyacak kadronun planlamasını doğru şekilde yapıp, daha sonraki süreci istediğimiz şekilde geçirip, Kocaelispor'un yıllardır devam eden hasretine cevap verme zorunluluğumuz var." diye konuştu.

Geçen sezon çok fazla yaklaştıkları Süper Lig'i kendi hatalarıyla rakiplerine hediye ettiklerini kaydeden Sağlam, "İstemediğimiz zamansız ve gereksiz ayrılıktan sonra sezon sonunda tekrar görev almaya başladık. Bunu özellikle istedim. Kocaelispor'la alakalı benim çok büyük hayallerim var, yarım kalan hikayeyi tamamlamak için bu görevi kabul ettim. Camiamıza ve taraftarımıza Süper Lig borcumuz var." ifadelerini kullandı.

Sağlam, transfer çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bugün, yarın bitecek 2 stoper transferimiz olacak, 2 forvet, bir sağ kenar ve bir ofansif orta saha alarak transferi tamamlamayı düşünüyoruz. Defans oyuncularından birisi yabancı olacak büyük ihtimalle. Taraftarımız emin olsun, bundan önce yaptığımız transferlerle ne kadar kaliteli takım kurduğumuzun sinyallerini verdik zaten. Bundan sonraki transferler de bu kalitede, hatta daha üzerinde oyuncular olacak."

Furkan Özyapı: "Çalışacağım, takdir hocanın"

Kocaelispor'un İnegölspor'dan transfer ettiği Furkan Özyapı, yeşil-siyahlı formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Furkan, Kocaelispor'u hak ettiği yerlere taşıyacaklarına değinerek, "Yolun sonu Allah'ın izniyle şampiyonluk olacak. Çalışacağım, takdir hocanın, patron o, bizim görevimiz çalışmak." dedi.

Daha önce birlikte forma giydiği milli futbolcu İsmail Yüksek ile ilgili soruya Furkan Özyapı, "Daha 2 gün önce görüştüm. İsmail kardeşim kendini geliştirdi, hak ettği yerlere ulaştı. Çok seviniyorum, ben de böyle performanslar gösterince mutlu oluyorum. İrtibattayız, 2-3 günde bir konuşuyoruz. Hakkında inşallah hayırlısı olur." yanıtını verdi.

Gökhan Değirmenci: "Şampiyonluğa bu sene ulaşacağımızı düşünüyorum"

Kocaelispor'un kalecisi Gökhan Değirmenci ise geçen sezon iyi performans sergilediklerini fakat istedikleri sonucu alamadıklarını ifade etti.

Gökhan, hedefler konusunda kötü bir ikinci devre geçirdiklerini belirterek, "Şampiyonluğa ulaşamadık. Play-off oynadık, onda da elendik. Bence çıkabilirdik ama yapacak bir şey yok, önümüze bakacağız. Geçen yıl geride kaldı, bütün şehirde olduğu gibi bizde de hayal kırıklığı oldu. Geçen yılki hatalardan ders alarak elde edemediğimiz şampiyonluğa bu sene ulaşacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Takıma 4-5 yeni ismin katıldığını hatırlatan Gökhan Değirmenci, bundan sonraki süreçte de nokta transferler yaparak Kocaelispor'un hedefine ulaşacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.