Kocaelispor Sezon Hazırlıklarına Düzce'de Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde antrenman yapan yeşil-siyahlı ekip, top kapma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

Yeşil-siyahlı ekip, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda top kapma, pas, baskı çalışmaları ve maç yaptı.

Kocaelispor antrenmanı taktik organizasyonlarla sona erdi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor
Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi

Yarın için alarm çanları! Komşuda tatil ilan edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti

Otomotiv devinden şaşırtan karar! Avrupa beklerken Türkiye öne geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.