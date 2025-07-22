Kocaelispor Sezon Hazırlıklarına Düzce'de Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde antrenman yapan yeşil-siyahlı ekip, top kapma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Yeşil-siyahlı ekip, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda top kapma, pas, baskı çalışmaları ve maç yaptı.
Kocaelispor antrenmanı taktik organizasyonlarla sona erdi.