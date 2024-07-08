Kocaelispor Sezon Hazırlıklarına Düzce'de Devam Ediyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Düzce'de sezon hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcular, bugünkü antrenmana ısınma hareketleriyle başladı ve idman taktik çalışmasıyla sona erdi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor.
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan yeşil-siyahlı ekipte futbolcular, bugünkü antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.
Kocaelispor'un idmanı taktik çalışmasıyla sona erdi.